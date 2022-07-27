Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 70 sığınmacı yakalandı. Hayvan taşımakta kullanılan bir kamyonun dorsesine balık istifi şeklinde doldurulan Afgan sığınmacılar polisleri bile hayrete düşürdü. Çok sayıda minibüs ve otomobille Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen sığınmacıların görüntüsü yaşadıkları dramı ortaya koydu.

BALIK İSTİFİ GİBİ ARAÇ KASASINA DOLDURDULAR

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren KOM ekipleri Nazilli-Aydın Karayolu üzeri Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi çıkışında bulunan Yükseokul Kavşağında kovaladıkları 35 AFJ 066 plakalı kamyonu durdurdu. Üzeri brandayla örtülü kamyonda inceleme yapan ekipler aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afgan uyruklu 70 kişiyi yakaladı. Nazilli ve Sultanhisar’dan gelen çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibiyle birlikte sığınmacı oldukları belirlenen şahıslar İzmir’den Marmaris’e götürmek üzere anlaştıkları 3 organizatör ile birlikte yakalanarak önce Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından 70 kişi Aydın İl Göç İdaresi'ne götürülerek Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 3 organizatörün ise sorgularının devam ettiği belirlendi.

TUVALET İHTİYAÇLARINI BİLE AYNI ARAÇTA GÖRDÜLER

KOM ekiplerinin istihbari çalışmasının ardından Aydın istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde kamyon durmayınca kovalamaca başladı ve Atça Mahallesi Yüksekokul durağında ters istikamete giren kamyon durduruldu. Uzun çalışmanın ardından kamyondan indirilen sığınmacılardan arta kalan manzara ise basın mensupları başta olmak üzere olayı gören vatandaşları şaşkına çevirdi.

Uzun süre balık istifi şeklinde seyahat ettikleri belirlenen sığınmacıların yakalanmamak için tuvalet ihtiyaçlarını bile hayvan taşımakta kullanılan kamyon kasasında giderdikleri görüldü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan dolayı bazı sığınmacıların ise uzun süre ağladıkları ve sinir krizi geçirdikleri görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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