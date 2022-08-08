Türkiye Gazetesi

Artan sebze fiyatları vatandaşı isyan ettiriyordu ancak vatandaşlar buna da bir çözüm buldu. İstanbul Havalimanına yakın bir yerde bulunan Dursunköy'de tarla var ve vatandaşlar buraya gelerek zebleritopluyor ve satın alıyor.

Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’nın yanı başında bulunan Dursunköy’de vatandaşlar satın almak istedikleri ürünleri tarlaya girerek kendisi topluyor. Toplanan ürünler market ile aynı fiyata kimi zaman ise ucuza satılıyor. İstanbul’da doğal ürünlere hasret kalmış vatandaşlar bu tarlalara adeta akın ediyor.

'HEM TOPLAYI HEM YİYORUZ'

Tarladan alışveriş yapmaya gelen Mehmet ve Tülay Kaya, “Bugün domates ve biber topladık eşimle harika nefis lezzetler var gerçekten burada. Çok güzel bir duygu organik ürünleri hem toplayıp hem yiyoruz. Gerçekten çok sağlıklı ve biz zarar vermemeye çalışıyoruz toplarken.

'FİYATLAR UYGUN'

Tüm herkesin buraya gelmesi lazım bence marketten alışveriş yapmaktansa. Burada aileleri de gördüm çocuklarına gösteriyorlardı ürünleri. Fiyatlar gerçekten uygun marketlerde bazen daha pahalı bile olabiliyor. Burada dalından bu fiyat olması çok iyi” şeklinde konuştu.

Öte yandan, vatandaşların tarlaya gelerek oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Bayram bitti, sebze ve meyvede fiyatlar indi Sebze ve meyvede bayram sonrası ucuzluğu yaşanıyor.

Çöpe dökülen sebzeler için Ticaret bakanlığı devreye girdi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya'da çöpe dökülen kilolarca domates ve salatalık görüntülerinin sosyal medyada çok sayıda tepki alması üzerine Ticaret İl Müdürlüğünün inceleme başlattığını duyurdu.

Antalya'da tonlarca sebze araziye döküldü Gazipaşa’da boş araziye atılan sebzeler kamuoyu gündemine oturdu. İlçedeki halciler ‘sofraya uygun değil’ derken İstanbul Ziraat Odaları Derneği Başkanı Ömer Demir ise “Bu bir gıda darbesidir. Fiyatlar artsın diye piyasaya ürün vermiyorlar. Bunlar vatan hainidir. PKK’dan farkları yoktur” dedi.