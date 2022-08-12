Türkiye Gazetesi

2006 yılında İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında muhasebeci olarak görev yapan Bülent Demir (30) ile çalışanların maaşlarının tutulduğu çelik kasa ortadan kayboldu. Yapılan araştırmaların ardından Bülent Demir'in cesedi Gebze Köseler Köyü'nde ormanlık alanda boğazı kesik halde bulundu. Cinayetin aynı fabrikada çalışan bekçi ve iki personel tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Üyesi Tekin Uğurlu’nun da aynı zanlılar tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

DOSYA 16 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Faili meçhul cinayetin ardından dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden açıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın yaşandığı gece tekstil firmasında bekçi olarak çalışan M.M’yi gözaltına alarak çapraz sorguya aldı. M.M., sorgusunda o geceki hırsızlık ve cinayeti Murat Dayanç ve A.B.E. ile beraber işlediğini itiraf etti. Çelik kasayı açmak için de M.Ö. ve M.K.Ö. isimli iki şahsın kendilerini yardımcı olduğunu belirtti. Kasayı çalarken Bülent Demir’in de kendilerini gördüğü için öldürdüklerini ve cesedi ormanlık alana attıklarını tek tek anlattı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİ SUÇ ORTAĞINI DA ÖLDÜRMÜŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2014 yılında ortadan kaybolan zanlılardan Murat Dayanç’ın da cinayete kurban gittiğini belirledi. M.M., Murat Dayanç'ı, hırsızlığı ve cinayeti beraber işledikleri arkadaşlarının öldürüldüğünü itiraf etti. Aralarında para yüzünden çıkan tartışma neticesinde öldürülen Murat Dayanç’ın cesedinin Kurtköy’de ormanlık alanda olduğu belirlendi.

SORGULAMADA ZİNCİR ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan, yapılan sorgulamada M.M. Bülent Demir ve Murat Dayanç cinayetinden bağımsız olarak 2018 yılında Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Üyesi Tekin Uğurlu’yu da, 2018 yılında araç içerisinde öldürüp cesedini parçalayıp torbalar halinde İstanbul’da gömdüğünü anlattı. M.M.'nin belirttiği noktada arama yapan polis, cesedin parçalarına ulaştı. M.M., İstanbul’da tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B.E., M.Ö., ve M.K.Ö ise bugün adliyeye sevk edildi.

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