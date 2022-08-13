Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir kamyonun yolcu otobüsünün üzerine devrildi. Feci kazada, 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

13 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde Feroza Merkez Yolu üzerinde bir kamyon, seyir halinde giden yolcu otobüsünün üzerine devrildi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, yetkililer bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların aksadığını söyledi.

Öte yandan Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi.

Pakistan’daki Muharrem ayı etkinliğinde facia! 6 kişi öldü Pakistan’ın Sindh Eyaleti'nde düzenlenen Muharrem ayı töreninde kalabalık nedeniyle fenalaşan 6 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da kırmızı alarm: Korgenerali taşıyan helikopter kayboldu Aşırı yağışlar sonucu sel felaketiyle boğuşan Pakistan'da afet bölgelerini incelemeye giden Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopterden 6 saattir haber alınamıyor.

Pakistan’daki selde 111 kişi öldü Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 111 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 77 evin tamamen yıkıldığını ve 10 binden fazla evin ise hasar gördüğünü açıkladı.