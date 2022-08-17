Türkiye Gazetesi

Andon’daki ılıca suyundan Rize İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca analiz için 7 Haziran 2022 tarihinde alınan numune, ılıca suyunu içme suyu olarak tüketenlerin adeta kanseri ayağına çağırdığını ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) içme suyunda izin verdiği arsenik sınır ölçüsü 10 mikrogram/litre iken Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edilen Rize’nin Andon olarak bilinen Küçükçayır köyündeki ılıca suyunda arsenik oranı 27 kat fazla; 273,43 mikrogram/litre olarak ölçüldü.

SUDAN AĞIR MATERYALLER ÇIKTI

Aynı kaynak suyunda 250 mikrogram/litre olması gereken sülfat oranı 496,37, sodyum oranı ise 200 mikrogram/litre olması gerekirken, 373,12, mangan oranı ise 50 olması gereken yerde 624,17 mikrogram/litre çıktı. Andon ılıca suyunda ağır materyallerin çıkması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suyun bulunduğu alana içilmemesi yönünde uyarıcı tabela asıldı.

KANSERE NEDEN OLUYOR

DSÖ’ye göre arsenik içme sularındaki en tehlikeli kimyasal olan arsenik kansorejen etki taşıyor. Böbrek taşı için de kulaktan duyma sözlerle sürekli tavsiye edilen Andon içme suyunda fazlasıyla bulunan Arsenik maddesinin mesane ve akciğer kanseri açısından risk oluşturduğu ve bu madde ayrıca cilt ve böbrek kanserlerine de sebep olabiliyor. Bunların yanı sıra kalp damar sisteminde, beyin ve sinir sisteminde olumsuz etkileri olan maddeyi barındıran su ise her gün yüzlerce vatandaşın başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere taş düşürmek için özellikle tercih ediliyor.

“KESİNLİKLE TÜKETİLMEMELİ”

Konu hakkında açıklamada bulunan Küçükçayır Köyü Muhtarı Recep Ali Çil, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı ölçümlerde suda yüksek oranda arsenik tespit edildiğinden kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirttiklerini ifade ederek yetkililerin su analiz raporunu kendisine de vererek vatandaşların suyu içme suyu olarak kullanmamaları için uyarı tabelası astıklarını kaydetti. Muhtar Çil, köydeki diğer kaynaktaki ılıca suyundan da ölçüm için örnek alındığını ve analiz sonucunu beklediklerini kaydetti.

İklim değişikliği cilt kanseri sebebi Uzmanlar, kavurucu yaz sıcaklıklarının melanom ve diğer ölümcül kanserlerin oranını artıracağı iddiasında bulundu.