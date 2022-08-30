Türkiye Gazetesi

İş adamı Nasrullah Ayan, güncel ekonomik olayları anlatmak için bir tv kanalında canlı yayına çıktı. Ayan, konuştuğu sırada bir anda fenalaştı. Ayan "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrıldı.

Bir süre sonra 'Borsa Kralı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ayan'ın duran kalbinin doktorlar tarafından tekrar çalıştırıldığı ve yoğun bakıma aldığı aktarıldı. Uyutulan iş adamının durumu, 48 saat sonra tekrar değerlendirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan ekonomist Cüneyt Akman "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacak" paylaşımında bulundu.

NASRULLAH AYAN KİMDİR?

1958 yılında Mardin'de doğdu. Çocukluğundan itibaren bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin'deki işinde çalışmaya başladı. 1978'de aile şirketinin İzmir'de açılan ofisinin başına geçti.

1980 yılında İsviçre'ye, 1982'de de Singapur'a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987'de Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş’yi İsviçre'deki yatırımcılarla birlikte kurdu.

1992'de Tam Sigorta'yı, Hürriyet Grubu'ndan satın aldı. 1993'te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş'nin yönetimini ele geçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı.

Bütün şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre'de eğitim gördü. İsviçre'deki bankasının başına, ABD'de bulunan kuzeni Yunus Uca'yı getirdi. 2017 yılında "Borsa Kralı" adında da bir kitap kaleme aldı.