Türkiye Gazetesi

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı, 31 Ağustos 2022 kuvvetli sağanak beklenen iller belli oldu. Yaz mevsiminin son gününde hava nasıl olacak merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Bugün beklenen yağışların Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

11 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre; sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne'nin güney çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek. Bu 11 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken, kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

AKOM VE İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı. Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada da, "İstanbul genelinde Çarşamba sabah saatlerinden başlayarak Cumartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" denildi.

SICAKLIKLAR MARMARA'DA 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

31 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 28

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meteoroloji, AKOM, AFAD... İstanbul'a uyarılar peş peşe geldi! Yarın başlıyor, 3 gün sürecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın başlayacak sağanak öncesi vatandaşları uyardı. Söz konusu yağışların 3 gün süreceği öğrenildi.