Türkiye Gazetesi

Amasya'da komşular düğün sabahına çifte cinayet şokuyla başladılar. Taşova ilçesinde yaşayan ve köyde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Kadir Y. (51), bitişikteki akrabalarının bugün başlayacak düğünü öncesi sabah saatlerinde dini nikahlı olduğu eşi Sunay Aslan Kaya (47) ile tartışmaya başladı.

ANNE VE 19 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Tartışmada tansiyon yükselince cani koca dini nikahlı eşi Sunay Aslan Kaya (47) ve üvey oğlu Anıl Kadir Babal’ı (19) tabancayla vurdu. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki anne ve oğlunun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaçan katil zanlısını yakalamak için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi.

'BUGÜN DÜĞÜNÜMÜZ VARDI'

Düğün hazırlığı yaparken şok cinayetle karşılaştıklarını anlatan yakınları Havva Yıldırım, “Bugün düğünümüz vardı. Misafirlerimiz gelmişti. Bu olay oldu. Yandık. Çok üzgünüz” diye konuştu.

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