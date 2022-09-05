Türkiye Gazetesi

İSKİ'nin açıklamasına göre, ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki isale hattı, 700 milimetre çapındaki çelik boruyla yenilendi. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının bugün 22.00 ile yarın 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer'deki bazı mahallelere 14 saat süreyle su verilemeyecek.

Su kesintisinin yaşanacağı bölgeler şunlar:

"Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları."

İstanbul'da sekiz saatlik elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı (5 Eylül 2022 İstanbul elektrik kesintisi listesi) 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu, BEDAŞ İstanbul'un birçok ilçesini uyardı. 5 Eylül 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım ve yatırım programı çalışmaları kapsamında yapılacak olan kesintilerin bazı ilçelerde 8 saate kadar sürmesi bekleniyor. İşte ilçe ilçe İstanbul BEDAŞ AYEDAŞ 5 Eylül elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı (31 Ağustos 2022 elektrik kesintisi sorgulama) İstanbul'un birçok ilçesinde 31 Ağustos 2022'de elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, elektrik kesintisinin bazı ilçelerde 8 saati bulacağını açıkladı. Elektriği kesilen ilçelerde yaşayanlar 'elektrik ne zaman gelecek, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama' gibi konuları araştırıyorlar. Peki 31 Ağustos 2022 elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama detayları haberimizde...

Elektrik kesintisi iddiası kurgu çıktı: CHP’liler vaatlerle beni kandırdı CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini itiraf etti.