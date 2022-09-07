Darıca merkez istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Efe Sevim (15), bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Motosiklet, kaldırıma çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.
Kazanın şiddetiyle sürücü Muhammet Efe Sevim ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.D. (14) yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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