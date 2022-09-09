Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; İstanbul Bayrampaşa'da saat 00.30 sıralarında yangın paniği yaşandı. Tuna Caddesi üzerinde bulunan sitenin içerisindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Elektrik panolarından kaynaklanan yangının dumanı, binanın en üst katına kadar sirayet etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI

Binada yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edilirken, aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda insan dairelerinde mahsur kaldı. Olay yerine intikal eden itfaiyenin verimli çalışmaları sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

Yoğun dumandan etkilenen bazı vatandaşlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, blok içindeki duman tahliye çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Bayrampaşa'daki korkutan yangında dairelerinde mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

İBB İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Sultangazi'de korku dolu anlar: Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı Sultangazi’de bina girişinde elektrik panosundan yangın çıktı. Yangın merdivenleri ve koridorları kara dumanlar sararken binada mahsur kalan bir kadın, çocuğunu kurtarmak için 1. kattaki evin balkonundan aşağıya bıraktı. Çocuk sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.