Türkiye Gazetesi

Yeşim Eraslan | ANKARA

Ankara’da bir kadını, caddede yürürken cep telefonuyla gizli gizli kameraya çeken şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, altı farklı kadının aynı şekilde çekilmiş videoları ve fotoğrafları bulundu. Zanlıya ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açıldı. Yerel Mahkeme, sanığı bu suçtan beş yıl hapse mahkûm etti. Karara itiraz edilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi “Özel hayat kavramı, kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil. Kamuya açık alanda izin almadan bir kişinin görüntüsünü veya sesini kaydedemezsiniz” diyerek mahkemenin hükmünü onadı.

Kadın hastaları gizli kameraya aldı Muayeneye gelen kadınların video ve fotoğraflarını çekip Rus arkadaşlık sitesinde paylaşan Türk doktor gözaltına alındı.