Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Erzincan'ın Tercan ilçesinden geldi. Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem Tercan, Mercan ilçeleri ile Kargın Beldesi ile Erzurum’un Aşkale ilçesinde hissedildi. Deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yok.

Şiddetli depremler gerçekleşebilir... Türk mühendisler Van - İran arasında çok yüksek kırılma alanları tespit etti Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Van Gölü ile İran sınırı arasındaki bölgede çok yüksek kırılma alanları tespit ettiklerini açıkladı.

Ardahan sallanmaya devam ediyor! 4 büyüklüğünde bir deprem daha Ardahan'da dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından 2 artçı sarsıntı yaşanırken saat 02.01'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.