Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 31 kenti sarı kodla uyardı, önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak Trakya'dan giriş yaptı. Meteroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre tüm Türkiye'de bugünden itibaren sıcaklıklar düşecek. İstanbul dahil olmak üzere birçok kenti uyaran MGM, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaya çağırdı. İşte 2 Ekim 2022 hava durumu tahminleri ve il il beklenen sıcaklıklar...

BUGÜN (2 EKİM 2022) HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

31 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 il için sarı kodlu uyarı verdi ve bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınları ile dolu yağışlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Listede yer alan iller şöyle:

Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

2 Ekim - 6 Ekim 2022 hava durumu tahmin haritaları

YAĞIŞ İSTANBUL'A BİRAZ DAHA ERKEN GELECEK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'a yağışın biraz daha erken geleceğini belirterek, "Öğlen saatlerinde Avrupa yakası, öğleden sonra Anadolu yakası. 2-3 saatlik bir yağmur akşamüstüne kalmayacak. Sıcaklık 1-2 derece azalıyor 26 C. Öğlenden itibaren rüzgar kuvvetli" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen, "Bugün yağış Marmara'da kısa süreli, İç Anadolu'nun kuzey batısını öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak Rüzgar yağışla birlikte kuvvetli" uyarılarında bulundu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Yarın öğlen saatlerine dikkat! Meteoroloji, Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Söz konusu yağışların yarın öğleden sonra başlayacağı öngörülüyor.