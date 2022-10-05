Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde moda olan ve düğünlerde genellikle damadın arkadaşları tarafından hazırlanan bazı sürprizler sık sık gündem oluyordu. Çok konuşulan bu sürprizlere bir yeniside Balıkesir'de eklendi anvak bu kez damadın değil de gelinin arkadaşları yaptı. Gelinin arkadaşları kendi arabalarını süsleyerek konvoya eşlik etti, düğün töreninde ise cama yazdıklarını hediye ettiler.

DAMADA ÖNLÜK TAKIP, GELİNE MAKARNA VE SALÇA VERDİLER

Kendi aralarında espri konusu olan "Ben Sana Evlenme Diyorum", "Elveda Sağlık Ocağı", "Elveda Tavuk Dürüm, Hoş Geldin Salçalı Makarna", "Gruptan Ayrıldı Son Görülme" yazılarını süsledikleri arabalarının arkalarına da yazan Ayşenur Taylan ve Büşra Atla düğünün ortasında ise damada önlük takıp oklava verirken, geline de salça ile makarna hediye etti.

Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde davetliler de şaşkınlığını gizleyemedi. Fotoğraf-İHA

'İLGİNÇ BİR ETKİNLİĞE İMZA ATALIM DEDİK'

Farklılık yapmak istediklerini belirten Büşra Atla, “Evlenen Yaşiye arkadaşımızın sağdıcıyım. Burada anlamlı sözler yazdırdık. Belki kimse anlamayacak ama bizim için çok anlamlı. Sındırgı’da hiç yapılmamıştı. Ben görmemiştim. 'Bir farklılık yapalım' dedik. Hep damadın sağdıcından böyle şeyler geliyor, bir defa da biz ilginç etkinliğe imza atalım istedik” dedi.

'HEP ERKEKLER YAPARKEN GÖRDÜK'

Sürekli erkeklerin düğünlerde sürpriz yaptığını söyleyen Ayşenur Taylan ise, “Kız tarafı olarak farklı bir organizasyon yaptık. Hep erkekler yaparken görüyorduk. Biz de kızlarla birlikte yapmaya karar verdik” diye konuştu. Çağdaş Sıtkı ise, "Organizasyon bayağı değişik oldu. Bir anda gelişti. Şaşırdık. Etkinlik güzel olduğu için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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