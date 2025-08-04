Adana'nın simgelerinden! Yosun akınına uğradı, çöplerle doldu... Vatandaş tepkili

Seyhan Nehri'nde su sirkülasyonu durduruldu, yosun birikintileri oluştu. Yosunlar nedeniyle nehrin büyük bir bölümü yeşile bürünürken, bazı noktalarda sudaki kirliliğin kontrolden çıktığı, çöp birikintilerinin oluştuğu görüldü.

Yeşile bürünen Seyhan Nehri'ni görenler ise yetkililere temizlik çağrısı yaptı. Bölgeye gezintiye gelen vatandaşlar yosun nedeniyle kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu da söyledi.

"GÜZELİM NEHRİN KIYMETİ BİLİNMİYOR"

Vatandaşlardan Abdulkadir Acarlar, her sene aynı kirliliğin oluştuğuna dikkat çekerek, "Bu kirlilik sadece bu seneye ait değil, her sene aynı oluyor. Güzelim nehrin kıymeti bilinmiyor. Eskişehir'de, Gaziantep'te yapay göller var ama Adana niye böyle sahipsiz anlamıyorum. Buradan sürekli içerik üretip paylaşım yapıyorum ama düzelmiyor. Eskişehir'de yapay plaj dahi yapıldı ama bizim burada hazır var maalesef kıymet bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

"ADANA'YA NEDEN TURİST GELSİN?"

Adana'ya gelen misafirlerin kötü bir manzarayla karşılandığına vurgu yapan Acarlar, "Adana'ya neden turist gelsin? Buranın kirliliğine mi gelsin? Taşköprü'nün karanlığına mı gelsin? Seyhan Nehri'ne Dilberler Sekisi tarafından lağım suyu dökülüyor, halen sorun çözülmedi. Bakım yok, kirli Adana" dedi.

"GÜZELİM ŞEHİR BÖYLE OLMAMALI"

Vatandaşlardan Sedat Yamaç ise "Adana'da valilik, belediye ve DSİ'nin bir koordinasyon bozukluğu var. Güzelim şehir böyle olmamalı. Ben yüzmeyi bu nehirde öğrendim, etrafı çevrildikten sonra daha kirli olmaya başladı bu nehir. Regülatör Köprü kapaklarının kapalı olması buraya sıkıntı veriyor. Suyun sürekli akması lazım. Burada balıklarda ölüyor" diye konuştu.