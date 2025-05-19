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Afyonkarahisar'da polis çift üniformalarıyla dünyaevine girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Afyonkarahisar&#039;da polis çift üniformalarıyla dünyaevine girdi
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da polis memuru çift, nikah törenlerine gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla katıldı.

Afyonkarahisar'da görev yapan polis memurları Kübranur Karadoğan ve Furkan Aslan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde nikah töreni düzenlendi. Törene üniformalarıyla gelen polis çiftin nikahını, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu kıydı.

Nikah töreninde konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, gençlerin güzel günlerine şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Çifti tebrik eden Yiğitbaşı, "Allah inşallah bu şerefli üniformaya layık şekilde her iki gencimizi de nice yıllar mutlu etsin. Hayat yolculuklarında inşallah hep birbirlerine güç ve kuvvet versin. Her iki aileyi de kutluyorum." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da polis çift üniformalarıyla dünyaevine girdi - 1. Resim

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da "Bizde birleşme var, ayrılma asla yoktur. Çok güzel bir aile olmanızı diliyorum. Allah mutluluğunuzu daim etsin." ifadelerini kullandı.

Yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren çiftin evlilik cüzdanını Vali Yiğitbaşı verdi. Damat ve geline, mesai arkadaşları tarafından kelepçe takıldı.Afyonkarahisar'da polis çift üniformalarıyla dünyaevine girdi - 2. Resim

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, aile yakınları ve çiftin mesai arkadaşları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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