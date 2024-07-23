Afyonlu muhtar mikrofonu eline alıp köylüye saydırdı: Bıktım sizden

Afyonkarahisar'da su sorunu yüzünden illallah eden muhtar "Bu son anonsum" deyip köylülere seslendi. Muhtar, "Bahçe sulayanlara bakıyorum, kimisi hoca, kimisi hacı... Ben bu su işinden bıktım. Bahçe sulayanların yüzünden 70 haneye su çıkmıyor. Cuma da hoca söylüyor dinlemiyorsunuz. Adamlar banyo yapamıyor, duşa alamıyor bir tas su bulamıyor" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi Köyü su israfı yüzünden zor günler geçiriyor. Köyün muhtarı Hasan Aydın, köyde yaşanan su krizine dikkat çekerek, bahçe sulama nedeniyle birçok haneye su verilemediğini belirtti. Aydın, köy halkını bu konuda duyarlı olmaya çağırdı ve su israfının durdurulması gerektiğini ifade etti.

Aydın, köy halkına cami hoparlöründen yaptığı son anonsla bahçe sulama nedeniyle su israfı yapanlara sert uyarılarda bulundu. Aydın, “Bahçe sulayanlara bakıyorum, kimisi hoca, kimisi hacı, kimisi muhtarlığı sevmiyor suları boşa harcıyor. Ben bu su işinden bıktım. Bu benim size son anonsum. Dağdan gelen sularımız azalmıştır.

"NE KUL HAKKI NE KOMŞU HAKKI ANLADINIZ"

Size kul hakkı dedik anlamadınız. Komşu hakkı dedik anlamadınız. Bahçe sulayanların yüzünden 70 haneye su çıkmıyor. İş güç zamanı, millet harmandan patozdan geliyor. Muhtar banyo yapamıyoruz diyor. Bahçe sulayanların yüzünden adamlar banyo yapamıyor, duşa alamıyor bir tas su bulamıyor” dedi.

"BIKTIM SİZDEN"

Muhtar Aydın, köy halkının su israfı yapanlara beddua ettiğini ve haklarını helal etmediğini belirterek, “Sizlere hep beddua ediyorlar. Haklarını helal etmiyorlar. Bana günlük 30-35 kişiden telefon geliyor. Yaylada sularımız azalmıştır. Cuma da hoca söylüyor dinlemiyorsunuz. Muhtarlık her hafta iki sefer anons ediyor dinlemiyorsunuz. Ne yapalım, Kayadibi’ni mi terk mi edelim? Su israfının devam etmesi durumunda daha ciddi önlemler alacağız. Bu benim son anonsumdur. Günlük 70 kişinin suyu akmıyor, bahçe sulayanlar düşünsün. Ben bıktım bu bahçe işinden” ifadelerini kullandı.