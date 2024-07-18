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Aileler birbirine girdi! Damat komada, gelinin ailesi bıçaklanıp darp edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa, Osmangazi, Düğün, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da gelinin ve damadın aileleri birbirine girdi, 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılan damadın yakınları gelinin ailesinin evini bastı. Olayda 1 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp edilerek yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde dünürler birbirine girdi. İddiaya göre, 2 gün önce gelin ve damat arasında başlayan anlaşmazlık ailelere kadar uzandı.

DAMADI YOĞUN BAKIMLIK ETTİLER

Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını damattan almak istedi. Fakat damat buna engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti. Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı.

Demir ve sopalarla camları indiren öfkeli aile, kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.’yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan T. ve kuzeni Hasan T., ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis intikal etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aileler birbirine girdi! Damat komada, gelinin ailesi bıçaklanıp darp edildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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