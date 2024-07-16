Damat dehşeti! Silahla ateş açarak korku dolu anlar yaşattı

Burdur'da eşiyle kavga eden bir şahıs etrafa korku dolu anlar yaşattı. Damat, araya giren kayınpederini kafasını silah kabzasıyla vurarak yaraladı. Kavga esnasında ateş alan silahtan çıkan bir mermi ise işletmenin camına isabet etti.

Türkiye'de damat dehşetleri dayanılmaz bir hale geldi. Bu kez de Burdur'da eşiyle kavga eden bir damat, yaptıklarıyla etrafındakilere dehşeti yaşattı.

Olay, akşam saatlerinde Burdur merkez Özgür Mahallesi Hamit Çine Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, eşiyle telefonda tartışan Ali Osman Ş., 47 ACV 473 plakalı otomobiliyle kayınpederi Ahmet Z.‘nin iş yerine gelerek eşiyle tartışmaya başladı.

Bunu gören kayınpeder Ahmet Z. de tartışmaya dahil olunca olay büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAH ATEŞ ALDI

Kavga esnasında yanında getirdiği silahın kabzası ile kayınpederi Ahmet Z'nin kafasına vuran Ali Osman Ş.'nin silahı bir anda ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi şans eseri restoranın camına isabet etti. Kavgada A.O.Ş.'nin olay yerine geldiği otomobilin ise aynası kırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri damat Ali Osman Ş.'yi gözaltına alırken kayınpeder Ahmet Z. olay yerinde yapılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.