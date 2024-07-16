Saldırgan köpek dehşeti! Bisiklet sürüyordu, canından oldu

Başıboş saldırgan sokak köpeklerinin saldırıları, Türkiye'de çok sayıda vatandaşın ölümüne yol açıyor. Bu kez de Aydın'da sahipsiz köpeklerden kaçmak isterken motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Şahin'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerine büyük acı yaşattı.

Türkiye'nin yaşadığı başıboş saldırgan sokak köpekleri sorunu, onlarca masum vatandaşın canına mal oluyor. Bir başıboş saldırgan köpek vakası da Aydın'da yaşandı.

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BİSİKLET SÜRERKEN SALDIRDI!

Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde akşam saatlerinde bisikleti ile seyir halinde olan Furkan Berk Şahin (24), Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nden geçtiği sırada bir anda tarladan çıkan köpeğin saldırısına uğradı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

Köpekten kaçmak için manevra yapan bisiklet sürücüsüne aynı yönde ilerleyen D.K. idaresindeki motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Şahin ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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ÖLÜM HABERİ GELDİ!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Şahin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.