Macron hükümetinde erken seçim krizi! Başbakan'ın istifası kabul edildi

Fransa'da erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediği sonucu elde edemeyen Macron hükümetinde taşlar yerine oturmadı. Macron, seçimlerin ikinci turundaki mağlubiyetle birlikte talebini duyuran Başbakan Gabriel Attal ve hükümetinin istifa talebini kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ile girdiği 30 Haziran ve 7 Temmuz'daki erken genel seçimlerini mağlubiyetle tamamladı.

Erken seçimlerden istediği neticeyi alamayan Macron, yaşananların ardından kabinesi ile ilk kez Bakanlar Kurulu için Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya gelerek dikkat çeken kararlar aldı.

BAŞBAKAN'IN İSTİFASINI KABUL ETTİ

Macron hükümeti, Bakanlar Kurulu ile yaptığı toplantının ardından kabinede alınan kararları duyurdu. Elysee Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Gabriel Attal'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gabriel Attal'ın sunmuş olduğu hükümetin istifasını bugün kabul etti" ifadesine yer verildi. Öte yandan Başbakan Attal ve hükümetin diğer üyelerinin yeni hükümet kurulana kadar vazifelerini sürdürecekleri ifade edildi.

İSTİFA 2 GÜN KALA KABUL EDİLDİ

Macron hükümeti tarafından yapılan açıklamada, cumhuriyet yanlısı siyasi güçlerin Fransız halkına hizmet eden proje ve adımlar konusunda birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Macron'un attığı bu adımla, erken genel seçimlerde milletvekili seçilen 17 Bakan, yasama faaliyetlerine katılabilecek. Ayrıca Macron'un Attal ve kabinesinin istifasını 18 Temmuz'da düzenlenecek yeni Meclisin ilk Genel Kurulu'ndan 2 gün önce kabul etmesi dikkati çekti.

SEÇİM YENİLGİSİ ŞOKA UĞRATTI

İktidar partisi Rönesans’ın 6-9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, Macron 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i feshederek ülkeyi erken seçim sürecine soktu.

1 aydan kısa bir sürede düzenlenen genel seçimlerde, 5 yıl boyunca görev alacak yeni 577 milletvekili adayı belirlendi ancak herhangi bir parti veya ittifak Meclis’te salt çoğunluğu sağlamak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

LİDERLİĞİ ELDE EDEMEDİ

Seçim sürecinde anketlerin başta gösterdiği aşırı sağ ittifakı yarışı ikinci sırada, solcu ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin arkasında bitirdi. Solun beklenmedik galibiyetiyle sonuçlanan seçimde, iktidar kanadı bir önceki 2022 genel seçimlerine göre 90 kadar milletvekilini kaybederek, seçimde üçüncü sıraya yerleşti.

Attal, genel seçimlerin ikinci turunun sonuçları açıklandıktan sonra 7 Temmuz akşamı başbakanlık ofisinde yaptığı konuşmada, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım" ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİMİN LİDERİ BAŞBAKANINI ARIYOR

Seçime Yeni Halk Cephesi adı altındaki sol ittifakla katılan 4 solcu ve çevreci parti ise 1 haftaya aşkın süredir devam eden müzakerelerde henüz ortak başbakan adayı üzerinde anlaşamadı. Solcu ittifakının farklı partileri, Huguette Bello ve Laurence Tubiana gibi kadın başbakan aday isimlerini öne sürse de, Bello’nun adaylığına Sosyalist Partisi (PS) karşı çıktı.

Aynı ittifakın ortaklarından aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin de Tubiana ismine sıcak bakmamasıyla, seçimin galibi Yeni Halk Cephesi’nde ortak başbakan adayı arayışı için yapılan müzakerelerde henüz bir neticeye varılamadı.