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Yaşam

Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

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Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Başlık ResmiAkdenizde korkutan deprem! AFAD duyurdu

AFAD, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde son dakika bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin saat 16:20'de yaşandığı aktarıldı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde son dakika bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saat 16:20 yaşandığı aktarıldı.

AFAD verilerine göre depremin derinliği 35.1 kilometre olarak ölçüldü.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ilk büyük deprem meydana geldi. Saat 13.24’te ise Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem yaşandı.

Resmi verilere göre toplam 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, Türkiye’de yaşanan en yıkıcı felaketlerden biri olarak tarihe geçti. Depremin ardından birçok ilde arama kurtarma çalışmaları yürütüldü ve binlerce kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

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6 ŞUBAT DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat 2023 depremleri, aynı gün içinde meydana gelen iki büyük sarsıntıyla gerçekleşti. İlk deprem saat 04.17’de, ikinci büyük deprem ise saat 13.24’te Kahramanmaraş merkezli olarak yaşandı.

Deprem 11 ilde hissedildi ve bölge genelinde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce bina yerle bir olurken, artçı sarsıntılar haftalar boyunca devam etti.

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