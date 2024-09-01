Akdeniz'de trol teknelerinin ağları kalamarı vurdu: Yumurtaları inceleyen dalgıç balıkla böyle selamlaştı

Antalya Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen dalışta kalamar yumurtaları görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, trol teknelerin ağlarını denize bırakması nedeniyle kalamar sayısında azalma yaşandığını söyledi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaptığı dalışla kalamar yumurtalarını inceledi.

Gökoğlu haftada birkaç defa şehrin farklı noktalarında dalış yapıyor. Su altı kamerasıyla deniz tabanını görüntüleyen Prof. Dr. Gökoğlu, bu defa kalamar yumurtalarını görüntüledi.

Prof. Dr. Gökoğlu'nun, çekim sırasında kalamar yumurtalarını gözlemlerken yanından ayrılmayan balık ise su altında insan ile deniz canlısı dostluğunun göstergesi oldu.

YUMURTALARIN İÇİNDEKİ LARVALAR KALAMARA DÖNÜŞÜYOR

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Konyaaltı Sahili'nde karşılaştığımız yumurtalar, kalamar yumurtaları. Kalamarlar yumurtalarını yerden yükselen objelere bırakır, iple temas ettirmemeye çalışır. Yumurtalar, bıraktığı yerde şeffaf eldivenin parmağı şeklinde boğum boğumdur. Her bir boğumun içinde bir larva var, hareketli larvalar. Açılmaya doğru daha da belirginleşiyor, yumurta şişiyor, belli büyüklüğe geldikten sonra larva o yumurtayı delip çıkıyor. Bir enzim salgılıyor, yumurtadan çıkıyor, yavru kalamar olarak doğaya katılıyor” diye konuştu.

KONYAALTI SAHİLİ'NE İPLİ ŞAMANDIRA ÖNERİSİ

Doğada her canlının bir düşmanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, en büyük düşmanın ise insanın kendisinin olduğuna dikkat çekti. Gökoğlu, şöyle devam etti:

“Her canlının bir düşmanı var ama en büyük düşman insanın kendisi. Trol tekneler ağlarını sürükleyerek bıraktığı zaman; yerden yükselen kalamar yumurtalarını mahvediyor, bozuluyor. Yumurtaların büyük bir kısmı dibe çöküyor, üstü çamurlanıyor, oksijen alışverişi kesildiği için ölüyor. Neslinin azalmasına neden oluyor. Konyaaltı Sahili'nde belli noktalara şamandıralar yüzeye çıkmayacak şekilde ipli şamandıralar bırakılmalı. Dipten 5 metre yükselecek şamandıra olmalı, bu şekilde kalamarlar iplerine yumurta bırakabilir. Kışın eldiven şeklinde adeta çiçek açmış gibi görebilirsiniz.”