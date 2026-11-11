Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Nata Vega AVM'nin otopark bölümünde yangın çıktı. Bir araçta başlayan ve otoparktaki indirim çadırına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan Nata Vega AVM'nin açık otopark bölümündeki bir araçta yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, açık otoparkın yanındaki indirim çadırına sıçradı. Çadıra sıçrayan yangın hızla büyüdü.

Çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmasına geçildiği öğrenildi.

Ankara'da AVM otoparkında yangın paniği!

İNDİRİM ÇADIRI YANDI

Çıkan yangın sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanmaz yaşanmazken, indirim çadırındaki ürünler ise kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mamak Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMamak

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala