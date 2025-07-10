Arıtma tesisinin dibinde susuz kaldılar! Halktan belediyeye bidonlu protesto

Yoğun olarak yazlık evlerin bulunduğu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde TESKİ Marmaraereğlisi İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin hemen yanı başında bulunan Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık bir haftadır içme suyuna ulaşamıyor.

Mahalle sakinleri durumu protesto etmek için boş bidonları yere vurarak TESKİ ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Dron ile havadan da görüntülenen mahalledeki vatandaşlar, "Suya en yakın biziz ama bir damla su yok. Bu ne çelişki?" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Canan Başıbüyük yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"BİR YETKİLİ BİLE ÇIKIP AÇIKLAMA YAPMADI"

"Dereağzı Mahallesi'nde yazlık evimiz var. Burada yaklaşık 6 gündür sular kesik. Olan su da adaletli bir şekilde dağıtılamıyor. Biz kaç gündür hem sosyal medyada hem de televizyonlarda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Buna karşılık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi veya TESKİ vatandaşlara herhangi bir açıklama yapmıyor. Bu kesintinin neden kaynaklandığı belli değil. Eğer bir arıza var ise neden sadece bir kesim suya ulaşamıyor? Bu bölgede birçok kişi hem yazın hem de kışın burada kalıyor. Hatta yazlıkçılar biraz daha az. Bu susuzluk burada her sene yaşanıyor ama bu sene kuraklığı, susuzluğu daha şiddetli şekilde yaşıyoruz.

"BİZ SÜREKLİ TANKER Mİ ÇAĞIRACAĞIZ?"

Su depolarımız var ama hiçbir şekilde su verilmediği için su depolarımızı da dolduramıyoruz. Misafir kabul edemiyoruz, özel hiçbir ihtiyacımızı gideremiyoruz. Öyle sıcak bir havada susuzluk kabul edilebilir bir durum değildir. Burası Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yazlık bir ilçe. Türkiye'de birçok yerde yazlık bölgeler var ama hiçbirisinde böyle olduğunu sanmıyorum. Eğer bir su kesintisi olacaksa herkese adaletli bir şekilde olsun, sadece bir bölgeyi kesmekle olmaz. Dün bir kere tankerle su geldi, depolarımızı doldurduk ama ertesi gün bitti. Yani biz sürekli tanker mi çağıracağız, nasıl olacak? Üzücü bir durum da şu hiçbir yetkili karşımıza çıkıp bunun neden kaynaklandığını açıklamıyor"