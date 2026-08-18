Tekirdağ'da oturduğu ikametinin kapısına arkadaşları tarafından şaka amaçlı kilit vurulduğu iddia edilen Ahmet G., gece yarısı içeride mahsur kaldı. "İşe geç kaldım kurtarın beni" diye seslenen adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak'taki ikametinden gece yarısı işe gitmek için çıkmaya hazırlanan Ahmet G. (69), kapıyı açamayınca şoke oldu.

Kapıyı tüm zorlamalarına rağmen açamayan Ahmet G., bu defa çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu.

Arkadaşları şaka olsun diye kilitledi! 'İşe geç kaldım kurtarın beni' diyerek yardım istedi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ahmet G., "Üzerime kim kilit vurdu bilmiyorum ama arkadaşlarım herhalde bana şaka yaptı. İşe geç kaldım, kurtarın beni" diyerek yardım istedi.

Polis ekiplerinin de gelmesiyle ikametinde mahsur kalan Ahmet G., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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