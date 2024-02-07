Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Aydınlı çiftçilere önemli uyarı! Tarlaları hızla istila ediyor, ağaçlara bile zarar veriyor: Kokarca böceği

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    AYDIN, Kokarca Böceği, Çiftçi, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye’nin tarım sektöründe önemli bir sorun olarak ortaya çıkan kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili paylaşım yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zararlı hakkında üreticileri uyardı. İstilacı bir tür olarak nitelendirilen kokarca böceğinin sebze ve meyvelere büyük zarar verdiği belirtildi.

    Sebze, meyve ve çiftçilerin en büyük düşmanı olan "kahverengi kokarca" böceği ile mücadeleye dikkat çeken çeken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı paylaşımla üreticileri zararlıya karşı uyardı. Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giren, Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede görülen kahverengi kokarca böceği, ürün verimliliğe büyük zarar veriyor. 

    AĞAÇLARA DA ZARAR VERİYOR

    Meyve ve sebzelerin yanı sıra ağaçlara da zarar verip, tarımsal üretimin düşmesine neden olan istilacı türlerden kahverengi kokarca böceğine karşı zirai ve kimyasal mücadeleye devam edilirken, farkındalık oluşturmak hedefiyle paylaşım yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri kahverengi kokarcaya karşı uyardı.

    Aydınlı çiftçilere önemli uyarı! Tarlaları hızla istila ediyor, ağaçlara bile zarar veriyor: Kokarca böceği

    "KAHVERENGİ KOKARCAYA DİKKAT"


    Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden “Kahverengi kokarcaya dikkat” başlığıyla yapılan paylaşımda “Ülkemizdeki istilacı türlerden biri olan kahverengi kokarca, fındık, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgil, mısır, biber, fasulye, domates gibi birçok bitkide beslenmekte ve ciddi zararlara neden olmaktadır” ifadeleri yer aldı.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AYDINKokarca BöceğiÇiftçi
    Haberler > Yaşam > Aydınlı çiftçilere önemli uyarı! Tarlaları hızla istila ediyor, ağaçlara bile zarar veriyor: Kokarca böceği
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hastalığı 160 milyonda bir görülüyor… Yazdığı kitapla sesini dünyaya duyurmak istiyor - YaşamHastalığı 160 milyonda bir görülüyor… Yazdığı kitapla sesini dünyaya duyurmak istiyorEn çok Medine’de yetiştiği sanılıyordu! Hurmanın kaynağı meğer başka ülkeymiş - YaşamEn çok Medine’de yetiştiği sanılıyordu! Hurmanın kaynağı meğer başka ülkeymişEstetikle gelen inanılmaz değişim! 60'ına merdiven dayayan kadın 30 yaş gençleşti - Yaşamİnanılmaz değişim! Kimse yaşını tahmin edemiyorAntika dolabın içinde bulunan 285 yıllık limon açık artırmada 54 bin liraya satıldı - Yaşam285 yıllık limon açık artırmada 54 bin liraya satıldıYıllar önce çektiği fotoğrafta kocasını gören kadın şaşkına döndü: Buna bakarken hala titriyorum - YaşamYıllar önce çektiği fotoğraftaki detay şaşkına çevirdiNesli tükenmek üzere olan su samuru Ardahan'da görüntülendi - YaşamNesli tükenmek üzere! Ardahan'da görüntülendi'Halk memnun' dedi, ulumaya devam etti! Panolarda bile resmi var... - Yaşam'Halk memnun' dedi, ulumaya devam etti! Panolarda bile resmi var...Keçiyi sırtladığı fotoğrafla gündem olmuştu! Rize’nin ‘Heidi’si: Hayalim Tarım Bakanı olmak - YaşamRize’nin ‘Heidi’si: Hayalim Tarım Bakanı olmakKöye adım atan arkasına bakmadan kaçıyor! Apar topar boşaltılıyor, uzmanlar bile çare bulamadı - YaşamKöye adım atan arkasına bakmadan kaçıyor! Apar topar boşaltılıyor, uzmanlar bile çare bulamadıDiyarbakırlı 'Ramazan Hoca'dan kötü haber! Bıçaklanarak öldürüldü - Yaşam'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' öldürüldü
    Sonraki Haber Yükleniyor...