Aydınlı çiftçilere önemli uyarı! Tarlaları hızla istila ediyor, ağaçlara bile zarar veriyor: Kokarca böceği

Türkiye’nin tarım sektöründe önemli bir sorun olarak ortaya çıkan kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili paylaşım yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zararlı hakkında üreticileri uyardı. İstilacı bir tür olarak nitelendirilen kokarca böceğinin sebze ve meyvelere büyük zarar verdiği belirtildi.

Sebze, meyve ve çiftçilerin en büyük düşmanı olan "kahverengi kokarca" böceği ile mücadeleye dikkat çeken çeken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı paylaşımla üreticileri zararlıya karşı uyardı. Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giren, Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede görülen kahverengi kokarca böceği, ürün verimliliğe büyük zarar veriyor.

AĞAÇLARA DA ZARAR VERİYOR

Meyve ve sebzelerin yanı sıra ağaçlara da zarar verip, tarımsal üretimin düşmesine neden olan istilacı türlerden kahverengi kokarca böceğine karşı zirai ve kimyasal mücadeleye devam edilirken, farkındalık oluşturmak hedefiyle paylaşım yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri kahverengi kokarcaya karşı uyardı.

"KAHVERENGİ KOKARCAYA DİKKAT"



Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden “Kahverengi kokarcaya dikkat” başlığıyla yapılan paylaşımda “Ülkemizdeki istilacı türlerden biri olan kahverengi kokarca, fındık, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgil, mısır, biber, fasulye, domates gibi birçok bitkide beslenmekte ve ciddi zararlara neden olmaktadır” ifadeleri yer aldı.