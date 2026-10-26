Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde sokaklara inen boz ayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi. Ayıya, “Ne buldun da yiyorsun, hele tipine bak” diye seslenen bir vatandaşın sözleri ise dikkat çekti.

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Sarıkamış’ta sarıçam ormanlarından yerleşim alanlarına inen boz ayılar, gece boyunca cadde ve sokaklarda dolaştı. Gruplar halinde hareket eden ve çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar, ilçe sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Zengin yaban hayatıyla bilinen Sarıkamış’ta, boz ayılar özellikle havanın kararmasının ardından ormanlık alanlardan çıkarak yerleşim yerlerine kadar geldi. Cadde ve sokaklarda dolaşan ayıların en çok uğradığı noktalar ise çöp konteynerleri oldu.

Ayıyı çöp karıştırırken gören vatandaş dayanamadı! Güldüren anlar kamerada

GRUPLAR HALİNDE CADDELERDE DOLAŞTILAR

Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, boz ayıların bazı noktalarda gruplar halinde sokaklarda gezdiği görüldü. Çevreyi kontrol ederek ilerleyen ayılar, daha sonra yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlara yöneldi.

İnsanların bulunduğu bölgelere kadar yaklaşan ayılar, bir süre cadde ve sokaklarda dolaştıktan sonra gözden kayboldu. İlçe sakinleri ise gece karşılarına çıkan boz ayıları güvenli bir mesafeden cep telefonlarıyla kaydetti.

Ayıyı çöp karıştırırken gören vatandaş dayanamadı! Güldüren anlar kamerada

AYIYLA İLGİNÇ DİYALOG: NE BULDUN DA YİYORSUN?

Görüntülerden birinde ise çöp konteynerinin yanında yiyecek arayan boz ayıya bir vatandaştan gelen ilginç tepki dikkat çekti. Konteynerden bulduğu yiyeceği yiyen ayıyı görüntüleyen vatandaş, "Ne buldun da yiyorsun, hele tipine bak" diye seslendi.

Vatandaşın sözlerine aldırış etmeden yiyecek aramayı sürdüren ayının rahat tavırları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir başka görüntüde ise birden fazla boz ayının gece karanlığında cadde boyunca dolaştığı görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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