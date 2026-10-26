Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Ayıyı çöp karıştırırken gören vatandaş dayanamadı! Güldüren anlar kamerada

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde sokaklara inen boz ayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi. Ayıya, “Ne buldun da yiyorsun, hele tipine bak” diye seslenen bir vatandaşın sözleri ise dikkat çekti.

Kaydet
|

Sarıkamış’ta sarıçam ormanlarından yerleşim alanlarına inen boz ayılar, gece boyunca cadde ve sokaklarda dolaştı. Gruplar halinde hareket eden ve çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar, ilçe sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Zengin yaban hayatıyla bilinen Sarıkamış’ta, boz ayılar özellikle havanın kararmasının ardından ormanlık alanlardan çıkarak yerleşim yerlerine kadar geldi. Cadde ve sokaklarda dolaşan ayıların en çok uğradığı noktalar ise çöp konteynerleri oldu.

Ayıyı çöp karıştırırken gören vatandaş dayanamadı! Güldüren anlar kamerada
Başlık ResmiAyıyı çöp karıştırırken gören vatandaş dayanamadı! Güldüren anlar kamerada

GRUPLAR HALİNDE CADDELERDE DOLAŞTILAR

Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, boz ayıların bazı noktalarda gruplar halinde sokaklarda gezdiği görüldü. Çevreyi kontrol ederek ilerleyen ayılar, daha sonra yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlara yöneldi.

İnsanların bulunduğu bölgelere kadar yaklaşan ayılar, bir süre cadde ve sokaklarda dolaştıktan sonra gözden kayboldu. İlçe sakinleri ise gece karşılarına çıkan boz ayıları güvenli bir mesafeden cep telefonlarıyla kaydetti.

Ayıyı çöp karıştırırken gören vatandaş dayanamadı! Güldüren anlar kamerada
Başlık ResmiAyıyı çöp karıştırırken gören vatandaş dayanamadı! Güldüren anlar kamerada

AYIYLA İLGİNÇ DİYALOG: NE BULDUN DA YİYORSUN?

Görüntülerden birinde ise çöp konteynerinin yanında yiyecek arayan boz ayıya bir vatandaştan gelen ilginç tepki dikkat çekti. Konteynerden bulduğu yiyeceği yiyen ayıyı görüntüleyen vatandaş, "Ne buldun da yiyorsun, hele tipine bak" diye seslendi.

Vatandaşın sözlerine aldırış etmeden yiyecek aramayı sürdüren ayının rahat tavırları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir başka görüntüde ise birden fazla boz ayının gece karanlığında cadde boyunca dolaştığı görüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
Amasya
YAŞAM

Amasya'da dağları deldiren pekmez mesaisi! Her evin önünde kazanlar kaynıyor
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.