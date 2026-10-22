İstanbul Gaziosmanpaşa'da belediye ve ilçe tarım ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden ve yeniden gıda zincirine aktarılmaya çalışılan 15 ton bozuk ete el konuldu. Ürünlerin sabun üretiminde kullanılacağı ya da hayvanlara verileceği şeklindeki savunmalar pes dedirtirken, depoda kıyma makineleri bulundu. İşletme sahibinin "Bizi bu sefer idare edin" sözleri şaşkına çevirdi. 1873 işletmenin tarandığı kontrollerde hijyen ve muhafaza şartlarına uymayan 153 iş yerine cezai işlem uygulandı, 16 dükkan mühürlendi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'da, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 16 mahallesinde gıda üretimi, işlenmesi ve satışı yapılan işletmeleri mercek altına aldı. Denetimlerin en çarpıcı tespitlerinden biri, et parçalama ve işleme faaliyetinin yürütüldüğü iş yerlerinde yapıldı. Ekipler, kontroller sırasında halk sağlığı açısından risk taşıyan toplam 15 ton et ve et ürünü tespit etti.

15 TON BOZUK ET İMHA EDİLECEK

İşleme alanları ve soğuk hava depolarında yapılan kontrollerde bazı et ve et ürünlerinde ağır koku oluştuğu, dondurulmuş ürünlerin bir bölümünün çözünmeye başladığı belirlendi. Bazı ürünlerin zeminle temas ettiği, depolama sıcaklığının et ürünlerinin muhafazasına uygun olmadığı ve işleme alanlarında hijyen kurallarına aykırı şartlar bulunduğu tespit edildi. Ekipler, tüketime uygun olmadığı belirlenen ürünleri tek tek inceleyerek tarttı ve kayıt altına aldı. 15 ton et ve et ürününe imha edilmek üzere el konulurken, ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

Az kalsın sofralarımıza gelecekti! İstanbul'da 15 ton bozulmuş et ele geçirildi

"SABUN YAPILACAK" DENİLEN YERDE KIYMA MAKİNESİ BULUNDU

Denetimlerde kemiklerden sıyrılan bazı etlerin sabun üretiminde değerlendirileceği, bazı ürünlerin ise hayvanlara verileceği beyan edildi. Ancak iş yerinde yapılan incelemelerde kıyma makinesi bulunması üzerine kontroller derinleştirildi. Kemiklerden sıyrılan etlerin kıyma haline getirilerek yeniden gıda zincirine dahil edilme ihtimalini dikkate alan ekipler, tüketime uygun olmayan ürünlerin tamamını işlem altına aldı.

Denetim sırasında, işletme sahibinin "Bizi bu sefer idare edin" sözleri ise şaşkına çevirdi.

Az kalsın sofralarımıza gelecekti! İstanbul'da 15 ton bozulmuş et ele geçirildi

1873 DENETİMDE 153 CEZAİ İŞLEM, 16 MÜHÜRLEME

Ekipler, 16 mahalledeki denetimlerde 1873 iş yerini kontrol etti. Denetimler sonucunda 153 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 16 iş yeri mühürlendi. Kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin işlenme ve muhafaza biçimleri, son kullanma tarihleri ile gıda güvenliğini tehdit edebilecek uygulamalar incelendi. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ve ürünlere ilişkin tutanaklar tutuldu. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından gerekli cezai işlemler uygulanırken, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Az kalsın sofralarımıza gelecekti! İstanbul'da 15 ton bozulmuş et ele geçirildi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in göreve gelmesinin ardından oluşturulan İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerini ilçe genelinde sürdürüyor. Karadeniz’in göreve geldiği ilk günden itibaren özellikle üzerinde durduğu gıda güvenliği konusunda sağlıksız üretime ve halk sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Az kalsın sofralarımıza gelecekti! İstanbul'da 15 ton bozulmuş et ele geçirildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekiplerinin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir başka denetimde de yaklaşık 10 ton bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününün piyasaya sürülmesi engellenmişti.

Az kalsın sofralarımıza gelecekti! İstanbul'da 15 ton bozulmuş et ele geçirildi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziosmanpaşa Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGaziosmanpaşa

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala