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Yaşam

Aziz Sancar 'Kızılelma' anısını anlattı: Bütün kasaba artık ne olduğunu biliyor

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Aziz Sancar 'Kızılelma' anısını anlattı: Bütün kasaba artık ne olduğunu biliyor
Başlık ResmiAziz Sancar Kızılelma anısını anlattı: Bütün kasaba artık ne olduğunu biliyor

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar'ın kendisine hediye ettiği üzerinde "KIZILELMA" yazılı ceketi ABD'de günlük hayatında da giydiğini anlattı. Sancar, KIZILELMA'nın ceketi sayesinde Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında herkes tarafından bilindiğini söyledi.

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12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğinde Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerle bir araya geldi. İki isim, programda gençlerin sorularını cevaplarken teknoloji ve bilim üzerine değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikte Sancar'ın Bayraktar'dan aldığı anlamlı hediyeyle ilgili anlattıkları da dikkat çekti.

Aziz Sancar 'Kızılelma' anısını anlattı: Bütün kasaba artık ne olduğunu biliyor
Başlık ResmiAziz Sancar 'Kızılelma' anısını anlattı: Bütün kasaba artık ne olduğunu biliyor

KIZILELMA ANISI DİKKAT ÇEKTİ

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar'ın kendisine üzerinde "KIZILELMA" yazan bir Baykar ceketi hediye ettiğini söyledi. ABD'de yaşadığı Chapel Hill kasabasında laboratuvara yürüyerek gittiğini belirten Sancar, ceketi günlük hayatında sık sık giydiğini anlattı.

Aziz Sancar 'Kızılelma' anısını anlattı: Bütün kasaba artık ne olduğunu biliyor
Başlık ResmiAziz Sancar 'Kızılelma' anısını anlattı: Bütün kasaba artık ne olduğunu biliyor

"BÜTÜN KASABA KIZILELMA'NIN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Sancar, hediye ceketin çevresindekilerin de dikkatini çektiğini belirterek, "Selçuk bana bir Baykar ceketi verdi. Arkasında KIZILELMA yazıyor. Ben işe yürüyerek giderim. Bizim ev laboratuvara yakın. Hep onu giyerim. Bütün Chapel Hill, KIZILELMA'nın ne olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Aziz Sancar 'Kızılelma' anısını anlattı: Bütün kasaba artık ne olduğunu biliyor
Başlık ResmiAziz Sancar 'Kızılelma' anısını anlattı: Bütün kasaba artık ne olduğunu biliyor

"YOLUMUZ AÇIK, UFKUMUZ KIZILELMA"

Sancar'ın sözleri etkinliğe damga vururken, Selçuk Bayraktar da bu anıyı sosyal medya hesabından paylaşarak karşılık verdi. Bayraktar Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz açık, ufkumuz KIZILELMA." ifadelerini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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