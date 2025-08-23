Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahşiş için 150 metre koştu! Aracın kaputunda yolculuk yaptı...

Bahşiş için 150 metre koştu! Aracın kaputunda yolculuk yaptı...

Adana'da bir şahıs, gelin arabasından bahşiş almak için yaklaşık 150 metre koşarak kaputa atlayıp bir süre yolculuk yaptı. Amacına ulaşan şahıs para aldıktan sonra uzaklaşırken, o anlar bir motosikletli tarafından görüntülendi.

Adana'da merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeki düğün konvoyunu gören bir kişi, para alabilmek için yaklaşık 150 metre koştu.

KAPUTTA YOLCULUK YAPTI

Kırmızı ışıkta gelin arabasının kaputuna atlayan şahıs, bir süre öyle yolculuk yaptıktan sonra para alarak konvoyun gitmesine müsaade etti.

O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

