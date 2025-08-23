Bahşiş için 150 metre koştu! Aracın kaputunda yolculuk yaptı...

Adana'da merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeki düğün konvoyunu gören bir kişi, para alabilmek için yaklaşık 150 metre koştu.

KAPUTTA YOLCULUK YAPTI

Kırmızı ışıkta gelin arabasının kaputuna atlayan şahıs, bir süre öyle yolculuk yaptıktan sonra para alarak konvoyun gitmesine müsaade etti.

O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerası tarafından görüntülendi.