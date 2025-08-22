Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekmeğe zam geldi! O kentte fiyat yüzde 20 arttı

Adana'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adana Fırıncılar Odası, mevcut fiyata yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu.

Adana'da, ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ADANA'DA EKMEĞE YÜZDE 20 ZAM

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana'da 12,5 liradan satılan ekmeğin fiyatının yüzde 20 zam yapılarak 15 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Zamlı ekmek satışına 23 Ağustos itibarıyla başlanacağı açıklandı.

