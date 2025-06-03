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Balıkesir Valiliğinden lisede "çiçek hastalığı" iddialarına yalanlama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balıkesir Valiliğinden lisede &quot;çiçek hastalığı&quot; iddialarına yalanlama
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir Valiliği, Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığı görüldüğü ve okulun tatil edildiği yönündeki haberleri yalanladı. Valilik, söz konusu hastalığın suçiçeği olduğunu ve eğitim-öğretimin devam ettiğini açıkladı.

Balıkesir Valiliği, Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığının görüldüğü ve okulun tatil edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde çiçek hastalığı görüldü, okul tatil edildi.' şeklindeki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu olan hastalık, iddia edildiği gibi çiçek hastalığı değil, çocukluk çağında görülen suçiçeğidir." ifadelerine yer verildi.

Okulun tatil edildiğine dair iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, lisedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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