Bartın Irmağı köpürdü, ekipler teyakkuza geçti
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Ulus ilçesinden ve Arıt bölgesinden gelen sularının birleştiği Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.
Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
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