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Başıboş inekler tehlike saçtı! Vatandaş isyan etti: Çare bulun

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sason, Trafik Sorunu, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'ın Sason ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılan inekler dehşet saçmaya devam ediyor. Sürücüler "hayatımız riske giriyor, çarptığımız zaman araçlarımızda da ağır hasar oluyor" diyerek yetkililerden yarım talep etti.

Sason ilçesinde köylerden ilçe merkezine göç eden bazı vatandaşların hayvanlarından ayrılamaması ilçede başıboş hayvan sorununa neden oldu.

Başıboş inekler tehlike saçtı! Vatandaş isyan etti: Çare bulun - 1. Resim

İŞLEK CADDELERDE YOLA ATLIYORLAR

İlçenin en işlek caddeleri üzerinde sürü halinde dolaşan inekler, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirten sürücülerden Muhiddin Güneş, "Trafikte hayvanların hayatı riske girdiği gibi insanların hayatı da riske giriyor. Ayrıca çarpan araçlarda da maddi hasar oluşuyor. Yetkililerin duruma çare bulmasını bekliyoruz" dedi.

Başıboş inekler tehlike saçtı! Vatandaş isyan etti: Çare bulun - 2. Resim

"HAYATIMIZ RİSKE GİRİYOR"

Yolu mesken edinen hayvanlar nedeniyle hayatlarının riske girdiğini belirten sürücü Fatih Özmen, "Bu başıboş hayvanların yüzünden her an bir kaza yaşanabilir. Bu hayvanlar yüzünden biz sürücülerin hayatı riske giriyor. Allah korusun her an bir kazaya sebebiyet verebilirler. Bu hayvan sahiplerinden ve ilçedeki yetkililerin bu hayvanlara bir çare bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başıboş inekler tehlike saçtı! Vatandaş isyan etti: Çare bulun - 3. Resim

Zaman zaman araçların duraklamasına neden olan başıboş hayvanlar sebebiyle ambulansların da geçişinin zorlaştığı görüldü.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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