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Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte güney yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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