Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bayram hazırlıkları başladı! Fatih Camii gül suyu ile yıkandı

Bayram hazırlıkları başladı! Fatih Camii gül suyu ile yıkandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bayram hazırlıkları başladı! Fatih Camii gül suyu ile yıkandı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fatih Belediyesi, Fatih Camisi'nde Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışması yaptı. İç bölümler önce dezenfekte edildi sonra gül suyu ile yıkandı.

Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlikte, caminin iç bölümü dezenfekte edildi, ardından gül suyuyla yıkandı. Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Ekip Amiri Ali Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta selatin camiler olmak üzere Fatih'teki tüm camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldığını söyledi.

Temizliğinin gelenek haline geldiğini belirten Çakmak, "Caminin içinde, dışında temizlik çalışması yapıyoruz. Vatandaşımız rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilsin diye dezenfeksiyon çalışması yapmaktayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bayramda eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Arife günü ilaç sektörünün çalışma durumu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki kişi zor tutuyor! 4 boynuzlu koçlar sosyal medyada meşhur oldu - Yaşamİki kişi zor tutuyor! Gündemdeki ilginç kurbanlıklarHiç evlilik yıldönümünü kutlayamamışlardı... Şehidin eşinden duygulandıran paylaşım! - YaşamHiç evlilik yıldönümünü kutlayamamışlardı...200 hayvan arasında direkt göze çarpıyor! İki kat fiyat verdiler yine satmadı... 'Ahırın süsü'ne ilgi büyük - Yaşamİki kat fiyat verdiler yine satmadı! Sebebi ise...Tatilcileri rahatlatan açıklama! "Çok güvenli" diyerek anlattı - YaşamGiderek artıyordu! Tatilcileri rahatlatan açıklamaBiri 12, diğeri 8 yaşında! 1350 kilometre öteden gelip yaptıkları takdir topladı - YaşamBiri 12, diğeri 8 yaşında! 1350 kilometre öteden gelip...Kahverengi kokarcanın başına ödül koydu, getirene paraları verdi - YaşamBaşına ödül koydu, pet şişeye koyan getirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...