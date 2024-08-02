Beyni soğutulan genç 3 gün sonra hayata döndü

Göğüs ağrısıyla hastaneye giden Mehmet Göçer, kalp krizi geçirdi. Kalbi duran gence 30 dakika kalp masajı yapıldı. Bilinci kapalı ve entübe Göçer burada 3 gün uyutuldu ve hipotermi uygulandı. Hayatta kalma ihtimali düşük olan genç doktorları bile şaşırtarak yaşama tutundu.

İstanbul'da yaşamını sürdüren 23 yaşındaki Mehmet Göçer, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle en yakınındaki hastaneye gitti. Göçer, hastanede sıra beklediği sırada bir anda yere yığıldı.

Hastanede olması sayesinde hemen müdahale edilen genç adamın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı ve duran kalbine 30 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Kalbi yeniden atmaya başlayan ancak bilinci kapalı olan ve solunum cihazına bağlanan Göçer, başka bir hastaneye sevk edildi.

DOKTORU TEDAVİ SÜRECİNİ ANLATTI

Bundan sonraki süreci Doç Dr. Savaş Sarıkaya şöyle anlattı:

Hasta geldiğinde bilinci kapalıydı ve entübe edilmişti. Hastamızın kalbinin ana damarında tıkanıklık tespit ettik ve anjiyo ünitesine aldık. Çok ani ve hızlı bir şekilde balon ve stentleme işlemiyle kalp damarını açtık.

"YÜZDE 70'İ HAYATINI KAYBEDER"

Bu tür hastaların yüzde 60-70’i, hastanede değil de evde olursa da yüzde 100’e yakını hayatını kaybeder. Genç hastalarda ölüm oranı daha yüksek oluyor. Çünkü gençlerde kollateral dediğimiz kalpteki köklü damarlar gelişmediği için, yaşlıların aksine bu damarlar aniden tıkanıyor ve kalbin kendini koruma mekanizmaları ön planda olmuyor.

72 SAATLİK ZOR SÜREÇ

Tedavinin bundan sonraki safhasını anlatan Anestezi Uzmanı Uğur Altan Işık ise, uzun süre kalbi duran Mehmet Göçer’de beyin hasarı ve çoklu organ yetmezliği başladığını belirterek, “Bu hasta bize geldiğinde durumu ağırdı. Ciddi bir beyin ödemi gelişmişti. Karaciğer enzimleri olması gereken değerlerin 20 katıydı, böbrek yetmezliği başlamıştı. Bunun için bizim bir hipotermi protokolümüz var. Bu dünyada kabul görmeye başlamış bir protokol. Özel bir cihazla beyne 72 saat süren soğutma ve sonrasında kademeli ısıtma işlemi yapılıyor. Beyin tüm vücutla beraber 32-33 dereceye kadar soğutuluyor. Hasta, kademeli ısıtmadan sonra tekrar uyandırıldı” dedi.

Işık, “Bu tedavi sonrası hastayı solunum cihazından ayırabildik. Beyin ödemi olmakla beraber bilinci 4’üncü günde açıldı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği tablosu hızlı geriledi. Şu an için tedavi ile karaciğer, böbrek ve beyin fonksiyonları iyi. Bu rutin bir uygulama değil. Hipotermi protokolü için bu tür cihazları biz elimizde hazır bulunduruyoruz. Bekleme sürelerimiz daha kısa oluyor. Bazı merkezler uyguluyor ama rutin değil” şeklinde konuştu.

KLİMA ÇARPMASI SANMIŞ

Üç gün boyunca entübe halde kalan ve 6’ncı gün yoğun bakımdan çıkarılan Mehmet Göçer ise yaşadıklarını, hatırladığı kadarıyla şöyle anlattı:

23 Temmuz’da kalp sıkışması nedeniyle hastaneye gittim. Hatırlamıyorum ama buraya ambulansla nakil olmuşum. Burada hemşireler, doktorlar çok yardımcı olmuşlar. Savaş doktorumuz stent takmış. Kalp krizi geçiriyormuşum, benim haberim yok. Klima çarpması zannediyordum. 72 saat boyunca uyumuşum. Şu an iyiyim. Bundan sonraki hayatımda sağlığıma daha dikkat edeceğim.