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Beynindeki tümörden ‘kaza’yla kurtuldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beynindeki tümörden ‘kaza’yla kurtuldu!

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

50 yaşındaki Gülsüm Yakışan, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatının şokunu yaşadı. Her şeyi kaldırıldığı hastanede öğrendi...

Şubat ayında eşinin kullandığı otomobilden inerken arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu başını kapıya çarpan 50 yaşındaki Gülsüm Yakışan, Konya’daki bir üniversite hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kafa travması şüphesiyle çeşitli tetkikler yapılan Yakışan’ın, kafatasında daha önce olduğu düşünülen tümör tespit edildi.

"ŞUAN HİÇ BİR SORUN YOK"

Konya’da özel bir hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Kalkan’a ulaşan Yakışan’ın, başarılı geçen ameliyatla tümörü alındı. Prof. Dr. Kalkan, hastanın şu an hiçbir sorununun olmadığını belirterek, “Bu kitle fark edilmeseydi, hasta epileptik nöbet geçirebilirdi, burun boşluğuna doğru büyüyen kısmı kafa kaidesini erittiği zaman burnundan beyin omurilik sıvısı gelebilirdi. Kitlenin büyümesiyle kısmi felç, görme bozukluğu gibi problemler yaşanabilirdi” ifadesini kullandı.

BALKON DEMİRLERİNDE YÜRÜRKEN DÜŞMÜŞ!

Yakışan da 8 yaşındayken balkon demirlerinde yürürken düştüğünü anlatarak “Sadece burnum kanadı. Ergenlik dönemimde baş ağrısı ve yanık et kokusu şikâyetiyle doktora gittik. Görüntüleme yapıldı ama tespit edilemedi. Trafik kazasına kadar başımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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