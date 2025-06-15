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Bingöl'de son dakika korkutan deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bingöl&#039;de son dakika korkutan deprem
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin saat 00:03'te yaşandığı ifade edildi.

 Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

AFAD, depremin saat 00:03'te yaşandığını bildirdi. 

Bingöl'de son dakika korkutan deprem - 1. Resim

Depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimle Allah beterinden korusun diyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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