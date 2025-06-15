Bingöl'de son dakika korkutan deprem

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 00:03'te yaşandığını bildirdi.

Depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimle Allah beterinden korusun diyorum."