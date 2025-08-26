Bir arazi boyunca onlarca karpuz döküldü! Gören vatandaş israfa isyan etti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarım arazisi içindeki yolda onlarca karpuzun gelişigüzel dökülmüş ve bir kısmının parçalanmış olduğu görüldü.

"YAZIK OLMUŞ, HEPSİ ÇÖPE GİTMİŞ"

Henüz kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen karpuzların tarladan mı toplandığı, yoksa nakliye sırasında mı atıldığı merak konusu oldu.

Bölgeden geçen vatandaşlar, "Yazık olmuş, bu kadar ürün çöpe gitmiş" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Olayla ilgili görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.