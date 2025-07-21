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Bir kentin içme suyu tehlikeye girdi! Ekipler suyun dibine kadar çalışma başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yazın artan sıcaklıklar ve yağışsızlık nedeniyle Sapanca Gölü kuruma riskiyle karşı karşıya kaldı. Ekipler, içme suyu kalitesini korumak için gölün 25 metre derinliğindeki su hattında 15 kişilik dalgıç ekibiyle temizlik çalışması yürütüyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye’de hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Bu duruma yağışsızlık da eklenince, birçok baraj ve göl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bir kentin içme suyu tehlikeye girdi! Ekipler suyun dibine kadar çalışma başlattı - 1. Resim

SAPANCA GÖLÜ'NDE HUMMALI ÇALIŞMA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki kaliteyi korumak için hatlarda temizlik çalışması yapıyor.

Gölün 25 metre derinliğindeki su hattında yapılan çalışma, 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibi tarafından yürütülüyor. SASKİ, suyun sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaşması için yaklaşık 2 bin 500 metrelik hattı, doğal yollarla oluşan bitki ve tortulardan arındırıyor.

SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, mikrobiyolojik açıdan çok temiz olan Sapanca Gölü'nün, dünyanın nadide içme suyu kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Bir kentin içme suyu tehlikeye girdi! Ekipler suyun dibine kadar çalışma başlattı - 2. Resim

SUYUN DİBİNDE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kentin içme suyunun yüzde 70'inin Sapanca Gölü'nden tedarik edildiğini bildiren Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'nden su aldığımız 2 adet 1600 milimetre çapındaki hattımızda temizlik çalışmaları devam etmekte. Temizlik çalışmaları esnasında hattın birinden temizlik yaparken diğerinden de şehrimize kesintisiz kaliteli içme suyu vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Sakallıoğlu, temizlik çalışmalarının kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta, gölün yüzeyinden 25 metre derinlikte devam ettiğini söyleyerek, profesyonel dalgıçlardan oluşan 15 kişilik ekiple yapılan temizliğin 3 ay süreceğini kaydetti.

Bu sürede kesintisiz su akışını sağlamaya devam edeceklerini bildiren Sakallıoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın talimatlarıyla gölün etrafında olası kirleticilerin önüne geçmek adına sürekli takip çalışmaları devam etmekte. Hem atık su anlamında hem de çevresel kirleticiler anlamında buradaki temizlik çalışmalarımız ve işletme faaliyetlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dalış gözetmeni Özcan Karabulut, ilk alım noktasından itibaren filtreler ve diğer ekipmanlara düzenli bakım, onarım ve temizlik yaptıklarını anlattı.

Karabulut, 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibinin yanı sıra karada 12-13 kişilik grubun çalıştığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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