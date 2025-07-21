İstanbul, Ankara, İzmir alev alev! Termometreler 45'i görecek, işte 5 günlük tahmin haritası
Meteoroloji son dakika uyarılarını peş peşe paylaştı, uzmanlar ise gün vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. Fön rüzgarları sıcaklıkları 12 derece birden artıracak, termometreler 45 dereceyi aşacak. Öte yandan bazı kentlerde ise sağanak bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hava durumuna dair son tahminler ve detaylar...
Meteoroloji, 21 Temmuz 2025 hava durumu tahminlerini ve önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklıkları harita ile paylaştı. Kavurucu sıcaklar yurt genelini vuracak, termometreler yer yer 45 dereceleri bulacak. İstanbul ve birçok şehirde ise sıcaklıklar 6 ila12 derece artacak.
Sıcaklıklar Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da 40 dereceye kadar çıkacak.
Öte yandan sağanak beklenen iller de var. Bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
'FÖN' RÜZGARLARI ETKİLİ OLACAK
Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" hissedilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak" dedi.
Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını, nem oranının düşeceğini belirterek, "Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek" dedi.
ORMAN YANGINI UYARISI
Uzmanlar 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yaparken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü de orman yangınlarına karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.
Uyarıda orman yangınlarının yüzde 86 oranında insan kaynaklı çıktığı vurgulandı, anız yakılmaması, sigara izmaritleriyle, plastik ve cam şişelerin doğaya atılmaması istendi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.