İstanbul, Ankara, İzmir alev alev! Termometreler 45'i görecek, işte 5 günlük tahmin haritası

Uzmanlar 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yaparken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü de orman yangınlarına karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.

Uyarıda orman yangınlarının yüzde 86 oranında insan kaynaklı çıktığı vurgulandı, anız yakılmaması, sigara izmaritleriyle, plastik ve cam şişelerin doğaya atılmaması istendi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.