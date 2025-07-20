Orhan Şen 'kavrulacağız' dedi, gün vererek uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Sıcaklıklar artacak, İstanbul dahil birçok kent adeta kavrulacak. Prof. Dr. Orhan Şen hem il il sıcaklık beklentilerini duyurdu hem de uyarılarını peş peşe sıraladı. Özellikle salı-çarşamba günlerine dikkat çeken uzman isim, "Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmasın" dedi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, milyonlarca vatandaşı bunalttı. Beklenen sağanağın gelmemesi ise kuraklık ve susuz kalma riskini artırdı. Meteoroloji'den gelen 'sıcaklıklar daha da artacak' uyarılarının ardından bir açıklama da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

Kavurucu sıcakların yolda olduğunu belirten Şen; İstanbul, Ankara ve İzmir için hem gün verdi hem de sıcaklık tahminlerini açıkladı. Öte yandan barajlardaki riske değinen uzman isim, "İleriki zamanda Ankara-İstanbul gibi kentler bunları çok yaşayacak" dedi. İşte detaylar...

"AMAN DİKKAT DİYORUZ"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta yurdu bekleyen hava durumuna dair son dakika değerlendirmelerinde bulundu. Sıcaklıkların yeniden zirve yapacağını söyleyen Şen, "İstanbul salı-çarşamba 35-36 derece olacak. Bazı ilçelerinde 37 derece olacak. Aman dikkat diyoruz" ifadelerini kullandı.

Şen, "Yaşlılar, çocuklar salı-çarşamba günü dışarı çıkmasın. Dışarı çıkılacaksa da gölgeden yürüyün ve güneş gözlüksüz çıkmayın" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜNE DİKKAT

"İzmir 37-38, Bodrum-Marmaris 30-35 derece. Diğer şehirlerin hepsinde 35'in üzerinde" diyen uzman isim, "Yarından itibaren, önümüzdeki 4-5 gün neredeyse Türkiye'nin tüm şehirlerinde, -Doğu Karadeniz hariç- 35 derecenin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başkentlileri de uyaran Prof. Dr. Şen, "Ankara'da da salı-çarşamba-perşembe günü sıcaklık 36-37 dereceyi bulacak" dedi.

SON 10 YILIN İKİNCİ EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Geçtiğimiz yıllarda sıcaklıkların bu kadar yüksek olmadığını, şimdilerde ise küresel ısınmanın etkisiyle bunların yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, aşırı sıcaklıkların sayısını biraz daha artırmaya başladı. Haziran ve Temmuz başında 2 sıcak hava dalgası geçirdik. Ortalamanın altında sıcaklık olmadı. Önemli olan bir şey daha; yağış yok. Son dereceli tehlikeli bir boyuta erişti. Yağışa baktığımızda Haziran'da, İstanbul'da hatta Marmara'da yağış yüzde 95 azalmış. 0.5 kg yağış düşmüş. Haziran ortalaması 40 kg'dır. Bu düşüş de düşündürüyor bizi. Su açısından düşündürüyor.

Baraj doluluk oranı yüzde 57'nin altına düştü. Bu son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi, Temmuz ayı itibarıyla.

ANKARA VE İSTANBUL'A KRİTİK UYARI

1,5 aydır yağış yok. İstanbul'da da yok, diğer bölgelerde de yok. Ankara'ya sel getirdi ama yeryüzünde bu kadar sıcak hava varken gelen soğuk hava böyle bir yağış getirir. Ankara'da neden sel geldi? Çok basit olarak söyleyeyim; Ankara'daki dereler kapandı. Üzeri yol, bina oldu. Buradan tahliye oluyordu sular. Şimdi tahliye olamıyor.

İleriki zamanda Ankara-İstanbul gibi kentler bunları çok yaşayacak. Kısa sürede 50 kg yağış, her zaman sele, su baskınına neden olur."