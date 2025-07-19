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Ankara için uyarı üstüne uyarı! İçişleri Bakanlığı, Valilik... Hepsi saat verdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara için uyarı üstüne uyarı! İçişleri Bakanlığı, Valilik... Hepsi saat verdi!
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Günler öncesinden sarı kodlu uyarı verilen Ankara, dün kabusun merkezi oldu. Sel önünde ne varsa aldı götürdü, çok sayıda binan hasar aldı. Valilik ve Bakanlık ikinci dalganın bugün öğleden sonra yine etkili olacağını açıklayıp Ankaralıları uyardı.

Ankara'ya verilen sarı kodlu uyarı sonrası dün sağanak yağış etkili oldu. Sel felaketi özellikle Keçiören'de çok sayıda vatandaşa kabusu yaşattı. Cadde ve sokaklar suya gömüldü, araç kuyrukları oluştu. 

İçişleri Bakanlığı, bugün öğleden sonra, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, uyarıda bulundu.

4 KENTE UYARI!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; bugün öğleden sonra, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

YAVAŞ: TÜM EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaralılar; Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün 13.00 - 20.00 saatleri arasında ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" dedi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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