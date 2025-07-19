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Keçiören'i vuran sel, yuvaları dağıttı: Hıçkıra hıçkıra kabusu anlattı! "Duvara tutunarak kurtulduk"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sel Felaketi, Keçiören, Apartman, Su Baskını, Kadın, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da sel felaketinde evini su basan kadın yaşadığı kabusu anlattı. Kendi imkanlarıyla kızıyla beraber evden çıkan kadın, "Çok fazla direndim. Her şeyim gitti. Canım çok yanıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi öyle görünce çok kötü oldum" sözleriyle yardım istedi.

Ankara'daki sel felaketi ağır hasarlara neden oldu. Keçiören'deki bir apartman da kabusun merkezlerinden biri oldu. 

Çağla apartmanının alt katındaki dairenin duvarları, dün meydana gelen sel nedeniyle yıkıldı.

DUVARLARA TUTUNARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Evde 10 yaşındaki kız çocuğu E.T. ile annesi Asuman Paker mahsur Kaldı. Kurtarılan anne ile kızı geceyi hastanede geçirmelerinin ardından taburcu edildi.

Yaşadığı durumla ilgili konuşan Paker, "İşten gelmiştim. Kızımla evdeydim. Yağmur çok şiddetliydi. Evden çıkmamızı söylediler. Çıkmaya çalışırken cam patladı. İçeriye su doldu. Eşyalar yığıldı. Su boyumuzu aştı. Duvarlara tutunmaya çalıştım. Çok korktum.

GÖZYAŞLARIYLA YARDIM İSTEDİ

Çocuğumu kendim kurtardım. Çok fazla direndim. Her şeyim gitti. Çocuklarımla tek başıma mücadele veriyordum. Geceyi kızımla hastanede geçirdik. Parmağım kırık. Diğer parmağım kesildi. Kalçamda sekiz dikiş var. Ayak parmağımda da hasar var. Canım çok yanıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.

Evimi öyle görünce çok kötü oldum. Her şeyim içindeydi. Birikimlerimin hepsi gitti. Her şeyim yerle bir oldu. Yetkililer bana el uzatsın, yardım etsin. Çocuklarımla bir başımayım, lütfen bana yardım etsinler. Bugüne kadar her şeyi tek başıma yapmaya çalıştım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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