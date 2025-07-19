Ankara'da sel suları evin duvarını patlattı! Korku dolu anlar kamerada

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı. Bir evin duvarları sel suları nedeniyle patlarken, olayda bir kişi yaralandı.

Başkent Ankara'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum katları su bastı, dışarıdaki vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

SAĞANAK DAİRENİN DUVARINI YIKTI

Keçiören'de bulunan bir binayı su basarken, binanın içine dolan su ise bir dairenin iç ve dış duvarlarını yıktı. Duvarı yıkılan bina ve yan binalarda maddi hasar meydana geldi. Yağışın etkisi ile sürüklenen araçlar sokakta birikti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.

1'İ YARALI 3 KİŞİ KURTARILDI

Su baskının ardından mahalleli kendi imkanları ile mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalıştı. Sokakta bulunan apartmandan yaşlı bir kadın, tekerlekli sandalyede vatandaşların çabasıyla binadan tahliye edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri duvarı yıkılan binada yaşayan 1’i yaralı 3 kişiyi kurtardı. Yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları ise devam ediyor.

"SENEDE BİR BURAYI SEL GÖTÜRÜYOR"

Olanı anlatan mahalleli Murat Denemeci, "Saat 19.00-20.00 civarlarında şiddetli bir dolu ve sağanak bu hale getirdi mahalleyi. Yukarıdaki caddelerden gelen su aşıp buralara geldi. Caddedeki arabaları da getirdi. Gördüğünüz araçlar caddeden gelen araçlar. Bu mahalle sakinlerinin araçları değil bunlar. Şu anki netice bu 2 binanın elektriği yok. Binalar boşaltıldı. İnsanlar yemeğini dışarıda yedi. Senede bir burayı sel götürüyor. Geçen sene de oldu, ondan önceki sene de oldu ama bu seneki yağmur çok şiddetli geldi" ifadelerine yer verdi.

"HER SENE BİNAMIZDA DUVARLAR YIKILIYOR"

Yine aynı mahallede yaşayan Berna Arslan ise o anları şu şekilde anlattı:

"Bizler zaten her sene yaşıyoruz bu durumu. Bütün binaca korku yaşıyoruz. Her sene binamızda duvarlar yıkılıyor, sular ikinci kata kadar çıkıyor. Elektriğimiz gidiyor bir hafta boyunca. İnsanlar zaten hep yardım istiyorlar. Geçen sene de insanlar ölüyordu, son anda çıkarıldılar. Bu sene de öyle oldu.

Kendi imkanlarımız ile duvar yaptırıyoruz ama burası gölet. Aktepe taraflarından sular hep buraya geliyor. Çok korktum. Evde tektim. Aile de olmayınca insan biraz daha korkuyor. Hala korkuyorum. Bina o kadar suyun altında kaldı ki yıkılacak diye çok korkuyoruz artık. Bu binanın artık bence durumuna bakılmalı. 6 tane araç birbirine girdi. Elektrik direğini yıktılar. Bizim zaten duvarlar ondan yıkıldı. Maddi zarar zaten çok büyük burada."