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Yollar çöktü, altyapı ağır hasar aldı! Başkenti sel vurdu, bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, başkentte günlük hayatı adeta felç etti. Olayın ciddiyeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Kentin birçok bölgesinde altyapı hasar gördü, yollar çatladı ve çöktü.

Başkent Ankara'da aniden bastıran sağanak günlük hayatı adeta felç etti.

Yollar çöktü, altyapı ağır hasar aldı! Başkenti sel vurdu, bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

Kentin birçok noktasında, sel sularının zarar verdiği yollar, binalar ve altyapının durumu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Yollar çöktü, altyapı ağır hasar aldı! Başkenti sel vurdu, bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

"BU DURUM BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ"

Çankaya’ya bağlı, Seyranbağları, Zafertepe ve Metin Oktay Mahallelerinde sel suları nedeniyle yollarda hasar oluştu. Oluşan hasarlar sürücülere zor anlar yaşattı. Konuya ilişkin konuşan bir vatandaş, "Yağmurdan sonra oluşan hasardan dolayı burada arabalar zorluk çekiyor ve frene bastığımızdan dolayı kaza oluyor. Bundan dolayı mahalle sakinleri rahatsızlıklarını dile getirdiler. Birkaç tane kaza olduğunu söylüyor arkadaşlar. İnsanlar bir an önce bu durumun çözülmesini istiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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