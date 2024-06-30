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Bir tatlımız daha en lezzetliler listesinde! Acıbadem Türkiye'nin makaronu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir tatlımız daha en lezzetliler listesinde! Acıbadem Türkiye&#039;nin makaronu

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından Hırvatistan merkezli “TasteAtlas” platformu “dünyanın en iyi 100 kurabiyesi” listesine acıbademi de aldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde bolca üretilen acıbadem kurabiyesi yumurta akı, şeker ve badem ununun birleşiminden yapılıyor ve orta ateşte pişiriliyor. Ardından limon suyuyla karıştırılarak soğumaya bırakılan lezzetli kurabiye piştikten sonra çiğnenebilir bir dokuya sahip oluyor. Listeye 47’nci sıradan giren acıbadem kurabiyesi Türk kahvesi veya dondurmayla da servis ediliyor.

"İNCELİKLİ ÇOK KIYMETLİ BİR ÜRÜNDÜR"

Acıbadem ustası 51 yaşındaki Müslüm Çimen acıbademin nem ve suya karşı çok duyarlı olduğunu vurgulayarak “Su zerresiyle bile temasında veya nemlenmede bozulur ve istediğimiz sonucu alamayız, kabarmaz. İncelikli çok kıymetli bir üründür. Ustalık gerektiren, uzun yıllar yapılıp tecrübe edilmesi gereken bir üründür. Her pastacının ve kurabiye ustasının yapabileceği tarzda bir ürün değildir. Bizim topraklarımızın makaronu gibi bir şey” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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